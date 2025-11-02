Advertisement
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ

ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ESSAR ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । 

Nov 02, 2025, 08:45 PM IST

ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ

ମାଲକାନଗିରି: ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଧରାପଡ଼ିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି ।

ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ESSAR ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲିଟର ହେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ଏଥିସହ ୮ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

