Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ୭ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:34 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମ୍ବ ସଢା ଆଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ବା ମାରିଜୁଆନାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ୱେଡ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରେ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରେ ରଖି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଚଢାଉରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାମିଲନାଡୁର ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଧରିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟିମ୍ ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E-1066 ରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଦୁହିଁଙ୍କ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗର ଚୋରା ଚାମ୍ବରରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗେଜର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରିବା କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ୱେଡ ବା ଗଞ୍ଜେଇର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସମ୍ଭବତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ ବଜାର କିମ୍ବା ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାହିଦା ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଏବଂ ଭାରତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

Prabhudatta Moharana

