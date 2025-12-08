ବଲାଙ୍ଗିରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୋକାନ

୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଫଳ ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିର: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନିକଟ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଫଳ ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଫଳ ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁ କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଆଁର ଆକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉଭୟ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୟାଭୟ ନିଆଁ ଦେଖି ଭୟବୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ତେବେ ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ।
