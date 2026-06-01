Cuttack Fish Market: ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା କଟକର ମାଛ ମାର୍କେଟ, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି

Cuttack Fish Market: ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 

 

Written By  Rashmita Sahoo|Reported By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:44 PM IST

Cuttack Fish Market: କଟକର ପ୍ରେସ୍ ଛକରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଛ ବଜାରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କୋଠାର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଠା ଭିତରେ ଏକ ରଙ୍ଗ ଗୋଦାମ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।

ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଶାଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୋଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଜଣ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ, ଉପକରଣ, ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି।

କୋଠାରୁ ଏବେ ବି ଘନ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପୁଞ୍ଜି ହରାଇଛନ୍ତି।

