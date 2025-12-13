ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ମାଡ ଖାଇଲେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ

ଛାତ୍ରୀଜଣକ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ନିଜ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍କୁଲ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ଜଣେ ସପ୍ତମଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ । ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ହାଜି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଛାତ୍ରୀଜଣକ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ନିଜ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍କୁଲ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଅସଦାଚରଣ ବିଷୟକୁ ଅସ୍ୱିକାର କରିବା ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।
