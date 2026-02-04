Advertisement
Matric Exam 2026: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ’

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:04 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ, ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ୩,୦୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏଥର କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ହାଇଟେକ୍’ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏଥର ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲକ୍ ଏବଂ ଜିପିଏସ୍ (GPS) ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବାକ୍ସ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖୋଲାଯାଉଛି, ତାହାର ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂରେ ରହିବ ନଜର
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୩୨୨ଟି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ତଦାରଖ କରିବେ।
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ:

  • ସୁରକ୍ଷିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକସ୍ଥିତ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖାଯାଇଛି।
  • ପରିବହନ: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ।
  • ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା: ୫.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ୩୦୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି।

ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

