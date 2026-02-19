Matric Exam: ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateMatric Exam: ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା

Matric Exam: ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ୮ଟା ୧୫ରେ ଖୋଲିବ ଗେଟ୍। ରାଜ୍ୟର ୩୦୮୨ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:29 AM IST

Matric Exam: ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ୮ଟା ୧୫ରେ ଖୋଲିବ ଗେଟ୍। ରାଜ୍ୟର ୩୦୮୨ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। AI ସମ୍ପନ୍ନ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ସେଣ୍ଟର।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସାରିବା ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନୋଡ଼ାଲ ସେଣ୍ଟର ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍‌(Control Room)ରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ୧ ହଜାର ୩୬୪ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ ଗୁଡିକ ଏଆଇ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି । ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଗିଛି ପୁଲିସ୍ । ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ବାଡ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଓ ୱାଟର ମାର୍କ ରହିଛି।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 'ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। 

ମନେରଖ, ଏହା କେବଳ ତୁମ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବାସ୍ତବ ଆକଳନ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନହୋଇ, ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଓ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପର ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଅ; କାରଣ ଶାନ୍ତ ମନ ଓ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତୁମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି।'

 

