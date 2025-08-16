Matric Supplementary Result 2025: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପାସ୍ ହାର୍ ୫୬.୨୩%
Matric Supplementary Result 2025: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପାସ୍ ହାର୍ ୫୬.୨୩%

Matric Supplementary Result 2025: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହାର୍ ୫୬.୨୩%। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ। ମୋଟ୍ ୩୪୫୭ ଜଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ୧୯୮୩ ଜଣ ପାସ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍‌ ଓପନଡ଼୍‌ ସ୍କୁଲ୍‌ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ରେ ୫୯୭୩ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାସ୍‌ ହାର ୫୫.୨୬ ପ୍ରତିଶର ରହିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:21 PM IST

Matric Supplementary Result 2025: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପାସ୍ ହାର୍ ୫୬.୨୩%

Matric Supplementary Result 2025:  ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହାର୍ ୫୬.୨୩%। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ।  ମୋଟ୍ ୩୪୫୭ ଜଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ୧୯୮୩ ଜଣ ପାସ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍‌ ଓପନଡ଼୍‌ ସ୍କୁଲ୍‌ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ରେ ୫୯୭୩ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାସ୍‌ ହାର ୫୫.୨୬ ପ୍ରତିଶର ରହିଛି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରୁ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍  ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ  ଓ ଓପନ ସ୍କୁଲ୍  ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।   ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରୁ  ଖାତାଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ୍  ପରୀକ୍ଷା ୧୦୩ ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୦ ହଜାର ୮୦୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୯୮ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୩୨୩୨ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।ତେବେ,ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କପି କରି ଧରା ପଡିଥିଲେ। 

 

