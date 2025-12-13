Advertisement
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୧,୭୬୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି- ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମିଲରଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ବଢାଇବା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:59 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନ କିଣା ନେଇ ମିଲରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମିଲରଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ବଢାଇବା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ଋତୁରେ କେଉଁଠି କେତେ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ସେନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୧,୭୬୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଛକୁ ବରଗଡ଼ରୁ ୩୪,୩୦୫, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୨,୮୫୦, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୨୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ , ନୂଆପଡାରୁ ୪୩୮ ଓ ସୁବର୍ଣପୁରରୁ ୧୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନକିଣା ହୋଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

