May Vivah Subha Muhurat: ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଳମାସ, ମେ ମାସରେ ମାତ୍ର ୮ଦିନ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭଦିନ

Zee OdishaOdisha StateMay Vivah Subha Muhurat: ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଳମାସ, ମେ ମାସରେ ମାତ୍ର ୮ଦିନ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭଦିନ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 05, 2026, 03:54 PM IST

May Vivah Subha Muhurat: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥି ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୫ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ପାଇଁ ବାଜା ରୋଷଣି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏବଂ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ। କାରଣ ଏହା ପରେ ମଳ ମାସ ବା ଅଧି ମାସ ଆରମ୍ଭ କାରଣରୁ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। 

ଏହି ଦିନ ଅଧିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖର୍ମାସ ପରି, ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଉଷ୍ମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ମାସ ସମୟରେ ନିଷେଧ। ଅଧିକ ମାସକୁ ମାଳ ମାସ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିକ ମାସ ହୁଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଅଧିକ ମାସ ୧୭ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୧୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୧୭ ମଇ ରୁ ୧୫ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିବାହ ଏବଂ ଘର ଉଷ୍ଣ କରିବା ଉତ୍ସବ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ୧୫ ଜୁନ୍ ରେ ଅଧିକ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶୁଭ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ମେ ମାସରେ ୮ ଦିନ ପାଇଁ ଶେହନାଇ ବାଜିବ
ମେ ମାସରେ ଶୁଭ ବିବାହ ସମୟ ବିଷୟରେ, ଏହି ମାସରେ କେବଳ ୮ ଦିନ ପାଇଁ ଶେହନାଇ ବାଜିବ। କାରଣ ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ବିବାହ ସମୟ ୧ ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ୮ ଦିନ ପାଇଁ ଶେହନାଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବାଜିବ, ଯାହା ପରେ ଅଧିକ ମାସ କିମ୍ବା ମାଳ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୁଭ ବିବାହ ସମୟ
ମେ ମାସରେ ଶୁଭ ବିବାହ ସମୟ ୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଏହି ଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୯:୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ମେ ୩, ୫, ୬, ୭, ୮, ୧୩ ଏବଂ ୧୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥିବା ବିବାହ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ।

