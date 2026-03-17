Odisha Congress: ୩ ବିଧାୟକ ସହିତ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରିବାଳା ନିଲମ୍ବିତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:59 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କଟକର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା କଟକ ନଗର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗିରିବାଳା ବେହେରା। ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଶ୍ରୀ ପାଢୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ସହିତ ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କଟକ ନଗର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ ଗିରିବାଳାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୩ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ବିଧାୟ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଓ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ତଥା ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିଲମ୍ବନ ଘୋଷଣା କରି ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳ ସାମୂହିକ ରଣନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସଂଗଠନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ସେପଟେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ୩ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ 'ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସରଥୀ ଗୋମାଙ୍ଗୋ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୋଫିସ୍ ଫିରଦୌସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ହେତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 

Prabhudatta Moharana

