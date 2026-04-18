Odisha News: ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3182944
Odisha News: ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକବନ୍ଦ ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରେ ବିଶାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣା ରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:57 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକବନ୍ଦ ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରେ ବିଶାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣା ରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ କରାଯିବ। ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି।  ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସୁଦାମ୍ ମାରାଣ୍ତି,ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଥିବା ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳକୁ  ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୀନ କେତନ ବେହେରା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।  ଏହି ହରତାଳ ବିଶାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦିବାଦ ସୂରୁପ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ , ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନିତ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

