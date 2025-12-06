Vigilance Raid: ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଏଡିଇଓ

ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ADEO ଶ୍ରୀ ବେହେରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨,୫୦୦ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ।
Crime News: ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି ମୟୁରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ବରସାହି ବ୍ଲକ ତଲପଡ଼ା ଜିପି ଏଡିଇଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଆଜି ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଏଡିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୋଖରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଯେପରିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜାତୀୟ ଜନଜାତି, ବିପିଏଲ୍, ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର/ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋଡ୍ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବାରୁ, ହିତାଧିକାରୀ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି କୋଡ୍ ପାଇଁ ଏଡିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨,୫୦୦ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଗରିବ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ହିତାଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ADEO ଶ୍ରୀ ବେହେରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨,୫୦୦ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାଲ ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ADEO ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ୦୫.୧୨.୨୦୨୫, ୭ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
