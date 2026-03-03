Odisha News: ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର

Advertisement
Odisha News: ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର। ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର। ଉଦ୍ଧାର ଯୁବକକୁ ପୂରୀ କଣାସର ନିଳାଚଳ ସେବାଶ୍ରମକୁ ନେଲା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:08 PM IST

Odisha News: ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର। ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର। ଉଦ୍ଧାର ଯୁବକକୁ ପୂରୀ କଣାସର ନିଳାଚଳ ସେବାଶ୍ରମକୁ ନେଲା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଦୁର୍ଗାମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ ମରା ଯାଉଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପାରାଦୀପ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ଥାନାରେ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯିଲା। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

ତେବେ ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମାଡ ମରାଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ସେହି ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୂରୀ କଣାସ ଠାରେ ଥିବା ନିଳାଚଳ ସେବାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପାରାଦୀପ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏହିଭଳି ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଳାଚଳ ସେବାଶ୍ରମକୁ ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଠାଇବା ସହ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର ଏଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।

