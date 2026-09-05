Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Weather: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,୮ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା

Odisha Weather: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 05, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:01 PM IST
Odisha Weather: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,୮ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Panchayat Election 2026:'ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ'
2
3
4
5