Odisha Weather: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,୮ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା

Odisha Weather: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତାରିତ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଝଡ଼ ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୭-୧୧ ସେମି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।