Bhubaneswra News: ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ: ପୁନଃବିଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅପରାଜିତା

Zee OdishaOdisha State

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ତେଜିଛି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପୁଣି ଥରେ ମେଟ୍ରୋ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଢଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:31 PM IST

Bhubaneswra News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ତେଜିଛି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପୁଣି ଥରେ ମେଟ୍ରୋ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଢଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବୃହତ୍ତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁନଃବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ରୁତ ନଗରୀକରଣ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଟ୍ରୋ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ମିଶାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛି । ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ବଢିପାରେ ବୋଲି ସାଂସଦ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। 

ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବାତିଲ ହୋଇନି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାରଧୀନ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ଆଜି ନ ହେଲେ କାଲି ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । କେଉଁ ଉପାୟରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବେ ସେନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଏବେ ଯାହା ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗରେ ହେବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦରକlର ପଡିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି । କେମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବି । ୩୪ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି l ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ବାଦ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛତ୍ରୀ, ବୃତ୍ତିଗତ, ସାଧାରଣଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ l ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିପାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିବ ବୈଠକ। ୭ଟି ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପରିଚାଳନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନୀତି ‘୨୦୨୬’ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରେ। 

Prabhudatta Moharana

Odisha news
Odisha News: ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ
RR vs RCB
ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ମୁକାବିଲା, ଫ୍ରିରେ କିପରି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ ଜାଣନ୍ତୁ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants
IPL 2026: ଶେଷ ବଲରେ ବାଜି ମାରିନେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ୩ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା କୋଲକାତା
Odisha Electricity
Odisha Electricity: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଘୋଷଣା ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନ