Zee OdishaOdisha StateBhubaneswar News: ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ: ମନ୍ତ୍ରୀ

Bhubaneswar News: ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ: ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଆମେ ମେଟ୍ରୋକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ନୂଆ ରୂପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୌଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ଯୋଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ସରକାର ଟ୍ରାଇ-ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସୂଚନା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 01, 2026, 10:08 PM IST

Bhubaneswar News: ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ: ମନ୍ତ୍ରୀ

Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଆମେ ମେଟ୍ରୋକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ନୂଆ ରୂପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୌଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ଯୋଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ସରକାର ଟ୍ରାଇ-ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 

ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, '' ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ବିରୋଧରେ ନାହୁଁ, ମେଟ୍ରୋ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ମେଟ୍ରୋକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ, ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ । ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ । ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନ କରି ମେଟ୍ରୋ କଲେ, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ । ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ । ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସରକାର କେବଳ ଭୁବେନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ପରିକଳ୍ପନା କରୁନାହାନ୍ତି । ପୁରୀ, ଭୁବେନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ । ମେଟ୍ରୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାଉନରେ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ''

କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,'' ୨୪ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ରେ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ? ଦାୟୀ କିଏ ? ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ । ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନ କରି ମେଟ୍ରୋ କଲେ, ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସମୟରେ ଲୋକେ ହତସନ୍ତ ହଉଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଚାଲିଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ? ମେଟ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ । ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାର ଅଛି । ତାର ପ୍ଲାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।''

Prabhudatta Moharana

