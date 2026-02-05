Train Derailment: ଯାଜପୁରରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡି ଏକ୍ସପ୍ରେସ

Trending Photos
Train Derailment: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାଜପୁର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଯଖପୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏହି ଟ୍ରେନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରପଟୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଖପୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଟ୍ରେନରେ 10ଟି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ(AC) କୋଚ୍ ସମେତ ମୋଟ 21ଟି ବଗି ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଖବର ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l
ସେପଟେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ (ART) ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ (ARME) ତୁରନ୍ତ ୮ଟା ୫୩ ମିନିଟରେ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରାଯିବ। ସହାୟତା ପାଇଁ ୮୧୧୪୩୮୨୩୬୭ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି।