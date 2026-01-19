Odisha News: ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ। ପାରାଦୀପ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପାରାଦୀପ ରେ ପିପିଏଲ, କଂସାରୀ ପାଟିଆ ସମେତ ଜଟାଧାର ତଣ୍ଡା, ହାୱାଖାନା,ବନ୍ଦର ରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ଏ ନେଇ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ତରଫରୁ ୧୫ଜଣିଆ ଟିମ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
Odisha News: ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ। ପାରାଦୀପ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପାରାଦୀପ ରେ ପିପିଏଲ, କଂସାରୀ ପାଟିଆ ସମେତ ଜଟାଧାର ତଣ୍ଡା, ହାୱାଖାନା,ବନ୍ଦର ରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ଏ ନେଇ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ତରଫରୁ ୧୫ଜଣିଆ ଟିମ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ALSO READ: EPFO Pension: EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,ଏତିକି ହଜାର ବଢିବ ପେନସନ୍!
ALSO READ: ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଶନିଦେବ ଚଳାଇବେ ନିଜ ଚାଲ୍,୫ରାଶିଙ୍କ ଫିଟାଇବେ ଭାଗ୍ୟ;ବଦଳିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ...
ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ କୁ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଉଥାଏ । ପାରାଦୀପ ସମେତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ର ଜଟାଧାର ତଣ୍ଡା, ବନ୍ଦର, ହାୱାଖାନା ସହିତ ପିପିଏଲ ପରିସରରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୁ ବିଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିପିଏଲ ର ପର୍ଯ୍ୟବରଣ ଅଧିକାରୀ ।ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ସଂଖ୍ୟା ରେ ପକ୍ଷୀ ପାରାଦୀପ କଂସାରୀପାଟିଆ ଏବଂ ପିପିଏଲ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କୁ ନେଇ ପିପିଏଲ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ପିପିଏଲ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁଜଙ୍ଗ ବନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପିପିଏଲ ର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।