Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3079710
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ

Odisha News: ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ

Odisha News: ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ। ପାରାଦୀପ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପାରାଦୀପ ରେ ପିପିଏଲ, କଂସାରୀ ପାଟିଆ ସମେତ ଜଟାଧାର ତଣ୍ଡା, ହାୱାଖାନା,ବନ୍ଦର ରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ଏ ନେଇ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ତରଫରୁ ୧୫ଜଣିଆ ଟିମ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:21 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ

Odisha News: ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ପରିସରରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ। ପାରାଦୀପ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପାରାଦୀପ ରେ ପିପିଏଲ, କଂସାରୀ ପାଟିଆ ସମେତ ଜଟାଧାର ତଣ୍ଡା, ହାୱାଖାନା,ବନ୍ଦର ରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ଏ ନେଇ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ତରଫରୁ ୧୫ଜଣିଆ ଟିମ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 

ALSO READ: EPFO Pension: EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,ଏତିକି ହଜାର ବଢିବ ପେନସନ୍!

ALSO READ: ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଶନିଦେବ ଚଳାଇବେ ନିଜ ଚାଲ୍,୫ରାଶିଙ୍କ ଫିଟାଇବେ ଭାଗ୍ୟ;ବଦଳିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ...

Add Zee News as a Preferred Source

 

ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ କୁ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଉଥାଏ । ପାରାଦୀପ ସମେତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ର ଜଟାଧାର ତଣ୍ଡା, ବନ୍ଦର, ହାୱାଖାନା ସହିତ ପିପିଏଲ ପରିସରରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୁ ବିଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିପିଏଲ ର ପର୍ଯ୍ୟବରଣ ଅଧିକାରୀ ।ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ସଂଖ୍ୟା ରେ ପକ୍ଷୀ ପାରାଦୀପ କଂସାରୀପାଟିଆ ଏବଂ ପିପିଏଲ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ପିପିଏଲ ସାର କାରଖାନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କୁ ନେଇ ପିପିଏଲ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ପିପିଏଲ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁଜଙ୍ଗ ବନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପିପିଏଲ ର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୫ କୋଟିର ସୁନା ସହ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ
Heart Blockage Symptoms
Heart Blockage Symptoms: ହାର୍ଟରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ,ହୃଦଘା
Saraswati Puja 2026
Saraswati Puja 2026: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରମୋସନ ସହ ମିଳ
Nitin naveen
ନିତିନ ନବୀନ ହେବେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
Amazon Republic Day Sale 2026
Amazon Republic Day Sale 2026: ଆମାଜନ୍ ରେ ଚାଲିଛି ରି-ପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲ୍, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଫ