Odisha news: ସମ୍ପର୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ପାଲଟିଛି ମିଲାପ ପ୍ରକଳ୍ପ

Odisha news: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢାଇବାର ସେତୁ ପାଲଟିଛି ‘ମିଳାପ’ ପ୍ରକଳ୍ପ । ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଲାଞ୍ଜିଗଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ଗୋଷ୍ଠି ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଳାପ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାପାଇଁ କମ୍ପାନୀର  ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଏକକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମିଳାପ ଏକ ସରଳ ମଡେଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆଖପାଖର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ପଦେକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । 

କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶର ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଫଳାଫଳ ନିବେଶ ଉପରେ ଯେତିକି ନିର୍ଭର କରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମିଳାପ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବ ଗସ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଗଭୀର କରିବାକୁ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ । 

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କାରଖାନା ପରିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ଆସି ଗାଁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ କୃଷି ଏବଂ ଜୀବିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି ଘୋଷଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋପାତ କରି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜିନେସର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଏକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ଆମ କାରଖାନାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେଇନାହିଁ। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମିଳାପ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଗୋଷ୍ଠି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛନ୍ତି। 

ଏହି ମାସିକ ଆଲୋଚନା ଅନେକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯାହା ଆମର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବା, ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସହଭାଗୀ ପ୍ରଗତିକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।”

