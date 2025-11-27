Advertisement
କମିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା, ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୬ ସହର

୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୬ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ୮.୧ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ନଭେମ୍ବରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛି ଶୀତ । ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୬ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ୮.୧ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ନଭେମ୍ବରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍‌ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା । 

ସେହିପରି ଜି ଉଦୟଗିରି ୭.୪, ରାଉରକେଲା ୭.୭, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୮.୧, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ୮.୬, କିରେଇ ୯.୩, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ୯.୫, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୩.୫ ଏବଂ କଟକ ତାପମାତ୍ରା ୧୩.୪ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା 'ଡ଼ିଟୱା' । ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା 'ଡ଼ିଟୱା' ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ୩୦ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ୱା ରାତିରେ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୦ ରୁ ୨ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

