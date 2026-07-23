Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ

ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ

ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍‌ର ସମନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:48 PM IST
ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ
Image Credit: ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ
Minister Gokulananda Mallick2 min ago
2
Ollywood1 hr ago
3
dearness allowance1 hr ago
4
PM Narendra Modi2 hrs ago
5
NBT Jobs3 hrs ago