/ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଭିକେ ପଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ସମେତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, କାହାକୁ ଛଡା ଯିବନି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାଇଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ କିଏ ନେଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରୋଶମୂଳ କାମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିନା ଦୋଷରେ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏକଛତ୍ରବାଦର ନମୁନା ଥିଲା ବିଜେଡି ବୋଲି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ର ସମନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ । କାହା କଥାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଶୋକ ପ୍ରଶ୍ନ
କରିଛନ୍ତି । ଯିଏ ଫାଇଲ କଷ୍ଟୋଡିଆନ ସେ ଫାଇଲ ଗାଏବ କରିଦେଲେ । ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନବୀନ ହୁଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି । ପକ୍ଷ ରଖିବା ସହ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।