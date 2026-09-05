/Odisha Road Projects: ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା, ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗରୋଡ୍‌ କାମ

Odisha Road Projects: ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କଳ୍ପନା ଛକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ସହିତ ରଘୁନାଥପୁର-ତ୍ରିସୁଲିଆ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକ-ନୂଆଗାଁରେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପିପିଲି-କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଦୟା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ବାଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ, ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।