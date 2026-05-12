No Petrol Shortage: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ: ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

No Petrol Shortage:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନ୍ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Trending Photos
No Petrol Shortage: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
"ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଫିଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସବୁଠି ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାହା ପାଇବେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିନାହିଁ।
ତଥାପି, ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନ୍ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଗରିବ ବର୍ଗ ଯେପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରି ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁନାର ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Also Read: Odisha Panipaga: ମେ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରିକଲା IMD
Also Read: LPG Subsidy Update: ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ସବସିଡି