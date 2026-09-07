Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁ଼ଡ଼ିବା ପରେ ଛାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର! ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା

Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁ଼ଡ଼ିବା ପରେ ଛାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର! ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା

Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟନିକେତନରେ ବହୁତଳ କୋଠା ଭୁଷୁଡିବା ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଛନ୍ତି ଓଡି଼ଶା ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କୋଠାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 07, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:42 PM IST
Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁ଼ଡ଼ିବା ପରେ ଛାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର! ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Women’s Asia Cup 2026: ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ଫାଇନାଲରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇ!
2
3
4
5