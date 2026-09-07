/Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁ଼ଡ଼ିବା ପରେ ଛାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର! ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା

Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟନିକେତନରେ ବହୁତଳ କୋଠା ଭୁଷୁଡିବା ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଛନ୍ତି ଓଡି଼ଶା ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କୋଠାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ।
ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରୋଇ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍କୁଲ କୋଠା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସହରସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ,ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବହୁମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଧା ୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବେବି ଅନେକ ଏହା ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେୟର ପ୍ରବେଶ ୱାହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଘଟଣାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାରେ,ବିଲ୍ଡିଂ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଲ୍ଡିଂ ମାଲିକ ହରିରାମ ବଂଶଲଙ୍କ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବିଶାଳ କୋଠାଟି ପିଜି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।