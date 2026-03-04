Odisha News: ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ହୋଲି ପାଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Paradeep News: ପାରାଦୀପ: ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ । ରଙ୍ଗ ଓ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଓ ସହର। ସେହିପରି ପାରାଦୀପ ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମ ଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟସ୍ଥ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ହୋଲି ପର୍ବ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଶୀଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଙ୍କ ସମେତ କର୍ମୀ ମାନେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ହୋଲିର ପର୍ବ ରେ ଅଭୀର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ନାଚଗୀତ ରେ ମସଗୁଲ୍ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି କର୍ମୀ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦୀପ ଗଡ ଲୋକନାଥ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଓ ଅଭୀର ଖେଳି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ହୋଲି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାସୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ରଙ୍ଗମୟ ହେଉ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରଙ୍ଗମୟ ଆଣିଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ।