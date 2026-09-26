ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଫୁଲିବ ମୁଣ୍ଡଳି ! ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଲା ୧୬ଟି ଗେଟ୍

ସମ୍ୱଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୧୬ଟି ଗେଟ୍ । ଏବେ ଆଉ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୧ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ୫୦୧ କ୍ୟୁଷେକ ଜଳ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ୨ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୭୮ କ୍ୟୁଷେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାମ ପଟର ୧୧ ଟି ଗେଟ୍ ଓ ଡାହାଣ ପଟର ୫ ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଏବେ ଦିନ ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର ୬୨୯.୫ ଘନଫୁଟ୍ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୨୯ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି।