Odisha News: ପାରିଲେନି ଡାକ୍ତର! ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି କୋମାରେ ଥିବା ଶିଶୁ

Odisha News: କାଳିଆର ଲୀଳା ଅପାର। ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ସେ-ଲୀଳାମୟ। ତାଙ୍କର,ମହିମା କାହାକୁ ବା ଅଛପା ଅଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମୋ’ ପୁଅ ବର୍ଷେ ହେବ କୋମାରେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:16 PM IST

Odisha News: କାଳିଆର ଲୀଳା ଅପାର। ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ସେ-ଲୀଳାମୟ। ତାଙ୍କର,ମହିମା କାହାକୁ ବା ଅଛପା ଅଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମୋ’ ପୁଅ ବର୍ଷେ ହେବ କୋମାରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିବା ପରଠୁ ପୁଅ  ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ  ହେଉଛି ଉନ୍ନତି। ସେ ମୋ’ପୁଅକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବେ।’ନିଜ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାଳିଆ ଶରଣରେ ପଶି ଏପରି କହିଛନ୍ତି।  

ବଡ ଦେଉଳରେ ସେଦିନ କାଳିଆକୁ ନଉଛାଳି ହୋଇଥିବା ଇଏ ସେଇ ବାପାର ପୁଅ। ମସ୍ତିସ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ପିଲାଟି ମଣିମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ତଳେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ସେ ଧର୍ମଶାଳାର ଏକ ଖଟ ଉପରେ ପଡିଛି। ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ପାଇପ ହିଁ କହୁଛି, ଛୁଆଟି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ। ଡାକ୍ତର ଆଶା ଛାଡିଦେବା ପରେ ଏହି ଶିଶୁକୁ ନେଇ ତାର ବାପା ସେଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ଛାତିପିଟି କାନ୍ଦିଥିଲେ। 

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ହୃଦୟକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିଥିଲା ଦୃଶ୍ୟଟି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଶିଶୁଟିକୁ ଭଲ କରି ଦେବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯତକିଂଚିତ୍ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। କାନ୍ଦିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନୀ । କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନୁରାଗ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ନାଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ। 

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପୁଅକୁ ଧରି ଫେରିବା ପରେ ସେ ବେଡି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ପାଖର ଏ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡିକ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଫୋନ ନଂ ବି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଫୋନ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି କି ବିଶେଷ କିଛି କହୁ ନାହାନ୍ତି। 

ଏତିକି ଜାଣିହେଲା ଯେ,ଶିଶୁଟି ଗୁରୁତର ମସ୍ତିସ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲେ ବି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି,ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଶୁଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରବୋଧନା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛି।

