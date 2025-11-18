SCB ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ; କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ

SCB Medical College: ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
SCB Medical College Incident: କଟକର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ SCB ମେଡିକାଲର ICU ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯିବାର ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ SCBMC&H ର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୋଗୀ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାରୁ ଏହି ଖବରଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେ କଟକର ମାଛୁଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ SCBMCHରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କଥିତ ଘଟଣାଟି ରାତି ୯:୦୦ ରୁ ୯:୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନସ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିଲେ। ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ମାନସଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ମାମଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।