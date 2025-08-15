Astarang IIC suspended: ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା IIC ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂହ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2882707
Zee OdishaOdisha State

Astarang IIC suspended: ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା IIC ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂହ

Astarang IIC suspended: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବା ସମୟରେ ଘୋର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:22 PM IST

Trending Photos

Astarang IIC suspended
Astarang IIC suspended

Astarang IIC suspended: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ସମୟରେ ଘୋର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି)ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ ରାଜେଶ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

fallback

ପିଏମଆର-୧୯୪୦ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଜିପି ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇଜିପି)ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Astarang IIC suspended
ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା IIC ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂହ
Jagdeep Dhankhar
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏବେ କେଉଁଠି, ଜାଣନ୍ତୁ ଠିକଣା
road accident
Road Accident: ଅଧା ରହିଲା ଜଗା ଦର୍ଶନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜୀବନ
puri news
Puri News: ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲରୁ ମିଳିଲା ୨ ମୃତଦେହ, ପୁରୀ ଏସପି ଦେଲେ ଏମିତି ଚାଞ୍ଜଲ୍ୟକର ବୟାନ୍
top 10 news today
Top 10 News Today: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
;