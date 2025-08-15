Astarang IIC suspended: ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା IIC ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂହ

Astarang IIC suspended: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବା ସମୟରେ ଘୋର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।
Astarang IIC suspended: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ସମୟରେ ଘୋର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି)ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ ରାଜେଶ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।
ପିଏମଆର-୧୯୪୦ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଜିପି ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇଜିପି)ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।