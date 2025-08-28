Odisha News: ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ହେଲା...

Odisha News: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ଆଉ ପରେ କରାଯାଇଛି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ।
Odisha News: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ଆଉ ପରେ କରାଯାଇଛି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଯୁବକ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଭୋଗରାଇ ଅଂଚଳ ର ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ହୋଇ ଥିବାରୁ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ଦିନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରଖିଥିବା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଦେବେ କହି ଧମକ ଦେଇ ଥିଲେ।
ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରେମିକ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଏକା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରେମିକ ନିଶା ଦେଇ ଯୁବତୀକୁ ଅପହରଣ କରି ବାରିପଦାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ।ବାରିପଦାରେ ଯୁବତୀ କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ୫ ମାସ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଯୁବତୀ ଖସି ଆଜି ଭୋଗରାଇ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।