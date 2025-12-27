Advertisement
Mission Suraksha 2026: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୫୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:57 PM IST

Mission Suraksha 2026: ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପାଳନ ପାଇଁ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା କଡା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

ଡିଆଇଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ “ଶୂନ୍ୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା, ସର୍ବାଧିକ-ସୁରକ୍ଷା” ଗ୍ରୀଡ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଉପକୂଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୫୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି । ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ODRAF (ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ (STU), ଏବଂ ୧୭୯ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ କାଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ଭଳି ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ-ଡେଫିନେସନ୍ CCTV ନେଟୱାର୍କ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ ।

ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ସିଆଲି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି କରାଯିବ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।

ଚିଲିକା ଏବଂ ଭିତରକନିକାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ଏବଂ ଦୃତଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏଥି ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ୱାନ-ୱେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପାର୍କିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଅସାମାଜିକ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର "ଶୂନ୍ୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତି" କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଅବୈଧ ପାର୍ଟି, ଚୋରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରୟ ନେଇ କଡା ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ 24/7 ସହାୟତା ଡେସ୍କ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି।

ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ନଦୀକୂଳରେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଲେ ନିକଟତମ 24/7 ପୋଲିସ ସହାୟତା ଡେସ୍କକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

