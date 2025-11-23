Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3015697
Zee OdishaOdisha State

Accident News: ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨ ଗୁରୁତର

ହଠାତ୍ ବାଇକ ଚାଳକ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଅଟକିଯାଇଥିଲା ଗାଡି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:03 PM IST

Trending Photos

Accident News: ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨ ଗୁରୁତର

ଉଦଳା: ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବାସିପିଠା ତେରମାଇଲ ଛକ ନିକଟରେ ସାରସକଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାଇକ୍‌ ଆରୋହୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ହଠାତ୍ ବାଇକ ଚାଳକ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଅଟକିଯାଇଥିଲା ଗାଡି । ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବିଧାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଇକ୍‌ ଆରୋହୀ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍‌ରେ ଆସିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ।

Also Read- Arindam Roy: ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଯାଇ କଣ କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ... ଫଟୋ ଭାଇରାଲ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Weekly Tarot Horoscope: ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ କାରଣରୁ ୬ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ବାଘମାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ
Smriti Mandhana Wedding Postponed
Smriti Mandhana Wedding: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବାପା...ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସ୍ମୃତି
cricket news
କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଭାରତ
Delhi pollution
Delhi Pollution: ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ WFH !
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ...ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ