ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତୁଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଯାନ

ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀମତୀ ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ହେଲ୍ପଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା”।
Trending Photos
ଛତ୍ରପୁର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିବି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳିତ ବୋଲି ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗୀ ଏବଂ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁବେଳେ ସହଜ ହୁଏନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଅସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି ।
ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀମତୀ ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ହେଲ୍ପଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା”। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୫୦୦ ପୁରୁଷ ଓ ୭୫୦୦ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ, କଣମଣା, କାଳିପଲ୍ଲୀ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ ଚମାଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୭ଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୪୬୫୦୦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ୨ରୁ ୩ଟି ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଇରନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଜରେ ଶିବିର ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯାନରେ ଜଣେ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ମଧୁମେହ, ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଋତୁଜନିତ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମେଡିକାଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଫର କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସେବାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୫୫ ବର୍ଷୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଆ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଏ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଓ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି। ସମୟ ଅଭାବରୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯାନ ଆସୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ନିୟମିତ ଔଷଧରୁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଘର ପାଖରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।”
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯାନର ଡାକ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଚର୍ମରୋଗ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶିବିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଓ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରେଫରାଲ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସୁଲଭ କରିବା ଦିଗରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ଭରଶାର ଏକ ନୃତନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Also Read- Gold Rate: ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଦଳିଲା ସୁନା ଦର, ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...
Also Read- Budh Gochar: ମଇରେ ବୁଧଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚଳନ, ୩ରାଶିକୁ ଧନ ଲାଭ