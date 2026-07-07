Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍‌, ଏସ୍‌ପି କହିଲେ...

Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍‌, ଏସ୍‌ପି କହିଲେ...

Rath Yatra 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ବଢିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏ-ନେଇ ବିଶ୍ବପ୍ରଶିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମେଗା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:52 PM IST
Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍‌, ଏସ୍‌ପି କହିଲେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:'ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ'
Odisha news1 hr ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
PM Modi3 hrs ago
4
FIFA 20263 hrs ago
5
Odisha news5:57 AM IST