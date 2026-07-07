Rath Yatra 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ବଢିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏ-ନେଇ ବିଶ୍ବପ୍ରଶିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମେଗା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଜୁଲାଇ ୧୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ (STU),ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ଡଗ୍ ସ୍ବାର୍ଡ ଟିମ୍,ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ,ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ODRAF),ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମେତ ବହୁ ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (SP) ପ୍ରତୀକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମେ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ,ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଡ୍ରିଲ୍ ସମୟରେ,ଆମେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ,ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ୟୁନିଟ୍ ଏକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବାହିନୀ ଯାହା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯେତେବେଳେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ,କୁକୁର ଦଳ,ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା,(ODRAF),ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ସହାୟତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। । ଯେ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତମାନେ ୧୧୨ ଡାଏଲ୍ କରି ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ସେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଟି ସହାୟତା ଡେସ୍କ-ସମ-ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରାର ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ରଥଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି।