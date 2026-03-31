Zee OdishaOdisha State

ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ୨୫,୦୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଜିଏସ୍ ଡିପିର ୨.୮୧ ପ୍ରତିଶତ) ଥୁଲା, ଯାହା ଜି.ଏସ୍ . ଡି.ପି.ର ୩ ପ୍ରତିଶତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ମୋଟ ଦେୟତା ଜିଏସ ଡିପିର ୧୫.୪୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:35 PM IST

୨୦୨୪-୨୫ରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମାପସଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ୨୨,୬୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଜିଏସ୍ ଡିପିର ୨.୫୪ ପ୍ରତିଶତ) ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରେକର୍ଡ କରିଛି । ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ୨୫,୦୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଜିଏସ୍ ଡିପିର ୨.୮୧ ପ୍ରତିଶତ) ଥୁଲା, ଯାହା ଜି.ଏସ୍ . ଡି.ପି.ର ୩ ପ୍ରତିଶତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ମୋଟ ଦେୟତା ଜିଏସ ଡିପିର ୧୫.୪୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ।

ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିଅଣ୍ଟ, ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ ଋଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭାବ, ସ୍ଵଳ୍ପ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ, ଲାଭାଂଶର ଦୁର୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ, ଦୀର୍ଘ ବକେୟା ଋଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସ୍ବଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅବଧୂ ପରିଶୋଧ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ବିକାଶମୂଳକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ ।

ରାଜସ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି
୨୦୨୪-୨୫ରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି (୧,୮୩,୯୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ୨.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟିକସ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଜିଏସଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୧୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ରାଜସ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଯଥାକ୍ରମେ ୦.୨୧ ଏବଂ ୦.୦୨କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ (୫୪,୪୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା) ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ନିଜସ୍ବ ଟିକସ ରାଜସ୍ବ ୫୬,୫୧୬ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ୧୧.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାଳ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଅଣ-ଟିକସ ରାଜସ୍ବ (୫୧,୨୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ (୫୩,୦୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା) ତୁଳନାରେ ୧,୭୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇଛି ଏବଂ ଫଳ ସ୍ବରୂପ ଜିଏସଡିପିରେ ଏହାର ଅଂଶ (୫.୭୫ ପ୍ରତିଶତ) ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ରାଜସ୍ବ ବ୍ୟୟ
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜସ୍ବ ବ୍ୟୟ ରାଜସ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ୮୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି (୨୦୨୧-୨୨ ବ୍ୟତୀତ), ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଏହା ୮୭.୬୯ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତି ନିୟ ମିତ ବ୍ୟୟ ଦ୍ବାରା ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଛି । ଅବଶ୍ୟ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବ୍ୟୟ ୨୦୨୦-୨୧ରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ୩୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ର ୩୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ବିକାଶମୂଳକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ କିଛି ରାଜକୋଷୀୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସବସିଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୯,୧୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ୮,୦୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅତିକ୍ରମ କ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୫,୦୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧୨୧.୫୪ ପ୍ରତିଶତ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଭାବରେ ୫,୮୪୮.୭୦ହେତୁ ।

