ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍'
ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ମାରାଥନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦେଶର ୭୫ଟି ସ୍ଥାନରେ 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍' ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍' । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ।

ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟା ୧୫ରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ଯାଏଁ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଚାଲିବ । ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍'ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଯୁବକ ସାମିଲ୍ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ମାରାଥନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦେଶର ୭୫ଟି ସ୍ଥାନରେ 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍' ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।

;