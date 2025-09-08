ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍'

ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ମାରାଥନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦେଶର ୭୫ଟି ସ୍ଥାନରେ 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍' ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍' । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ।
ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟା ୧୫ରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ଯାଏଁ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଚାଲିବ । ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍'ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଯୁବକ ସାମିଲ୍ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ମାରାଥନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦେଶର ୭୫ଟି ସ୍ଥାନରେ 'ମୋଦୀ ଯୁବା ମାରାଥନ୍' ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
