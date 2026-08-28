Add Zee Business As A Preferred Source
App

Subhadra Yojana: ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 'ସୁଭଦ୍ରା'ଟଙ୍କା

Subhadra Yojana: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ଆଜି) ନୟାଗଡାର ଲାଠିପଡାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବତୀ ପରିଡା, ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏବଂ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 28, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:45 PM IST
Subhadra Yojana: ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 'ସୁଭଦ୍ରା'ଟଙ୍କା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake: ଚୀନ୍‌ରେ ୫.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ!
2
3
4
5