Subhadra Yojana: ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 'ସୁଭଦ୍ରା'ଟଙ୍କା

Subhadra Yojana: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ଆଜି) ନୟାଗଡାର ଲାଠିପଡାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବତୀ ପରିଡା, ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏବଂ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା।
ମୋଟ ୧,୦୩,୨୬,୧୬୨ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ପରିମାଣ ୫,୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨,୨୧,୦୫୪ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡା ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସମୟରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ।