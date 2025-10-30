Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ୯୨ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

92 railway overbridges: ରାଜ୍ୟ ସାରା ୯୨ଟି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସାରା ୯୨ଟି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୫୦:୫୦ ମୂଲ୍ୟ-ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯାହା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଏହି ଉଦାର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Heartfelt gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji and Hon’ble Minister of Railways Shri @AshwiniVaishnaw ji for their continued support towards strengthening railway infrastructure in Odisha.
The approval for conversion of 92 Road Over Bridge works to 100…
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 30, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର ରେଳ, ସଡ଼କ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।