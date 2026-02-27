Advertisement
ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ; ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନେଇ ରଣନୀତି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:43 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି 'ୱାନ-ଟୁ-ୱାନ' ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଦିଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା:

  •   ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
  •   ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
  •  ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଏହି ଗସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ।

କିଏ ହେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ?
ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇ ସାରିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ବସି ଏହି ନାମ ଉପରେ ମୋହର ମାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ 'ଓଡ଼ିଶା ଭବନ'ର ଭୂମି ପୂଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

