Accident News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍‌, ମୋହନାରେ ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର

Accident News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭସ୍ମା-ରେମୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଇବ୍ ନଦୀକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଖସିପଡିଛି । ନଦୀରେ ଓଲିଟିପଡିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ଉପରକୁ ରହି ଭାସୁଥିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ମୋହନାରେ ଘାଟିରୁ ୧୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖସିପଡିବା କାରଣରୁ ୧୨ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଡ଼ବା ଥାନା ଗରଡମା ନିକଟସ୍ଥ ଢେପାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗରଡମା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଗମ୍ଭାରୀ ଫେରୁଥିଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି । ତେବେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ମିଳିନାହିଁ ।
