Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2941459
Zee OdishaOdisha State

Accident News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍‌, ମୋହନାରେ ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର

 ନଦୀରେ ଓଲିଟିପଡିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ଉପରକୁ ରହି ଭାସୁଥିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

Accident News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍‌, ମୋହନାରେ ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର

Accident News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭସ୍ମା-ରେମୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଇବ୍ ନଦୀକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଖସିପଡିଛି । ନଦୀରେ ଓଲିଟିପଡିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ଉପରକୁ ରହି ଭାସୁଥିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ମୋହନାରେ ଘାଟିରୁ ୧୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖସିପଡିବା କାରଣରୁ ୧୨ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଡ଼ବା ଥାନା ଗରଡମା ନିକଟସ୍ଥ ଢେପାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗରଡମା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଗମ୍ଭାରୀ ଫେରୁଥିଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି । ତେବେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ମିଳିନାହିଁ ।

Also Read- Flipkart Big Billion Days: iPhone 16 Pro Max ଉପରେ 14 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ରିହାତି !

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- EPFO News: ପେନସନ ଟଙ୍କା ବଢିବ କି ? ଯଦି ବଢିବ କେତେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bihar election
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଶୁଝିବାର ବେଳ
Durgapuja 2025
ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା: ସାଦା ପୋଷାକରେ ମହିଳା ପୁଲିସ, ୬୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ
Jagannath Express
୧୦ ନୂଆ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ଦେବ ଓଏସ୍‍ଆର୍‍ଟିସି
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odisha Cabinet Decissions
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି: ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ମହିଳା ଓ ଆହୁରି ୨ ନିଷ୍ପତ୍ତି
;