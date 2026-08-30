Odisha News: କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ OJCରୁ ସୋଫିଆ ଲଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋକିମ୍

Odisha News: ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢିବେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ। କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ (OJC)ରୁ ସୋଫିଆ ଲଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋକିମ୍ । କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦିଗ ହରାଇଛି।
ମୋକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୀତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପାଇଁ "ଅଯୋଗ୍ୟ" ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ସୋଫିଆଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ମୋକିମ୍ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ OJC ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।