Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ OJCରୁ ସୋଫିଆ ଲଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋକିମ୍

Odisha News: ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢିବେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ। କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ (OJC)ରୁ ସୋଫିଆ ଲଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋକିମ୍ । କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦିଗ ହରାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:55 PM IST
Odisha News: କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ OJCରୁ ସୋଫିଆ ଲଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋକିମ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୭ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
2
3
4
5