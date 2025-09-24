Odisha Assembly: କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଗୃହ ମୁଲତବି
Odisha Assembly: କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଗୃହ ମୁଲତବି

Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭା ମୌମୁମୀ ଅଧିବେସନର ଷଷ୍ଠ ଦିନ। ଅଧିବେସନ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:40 PM IST

Odisha Assembly: କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଗୃହ ମୁଲତବି

Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭା ମୌମୁମୀ ଅଧିବେସନର ଷଷ୍ଠ ଦିନ। ଅଧିବେସନ ଆରମ୍ଭରୁ  କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଟ୍ଟୋଗଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ  ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହଟ୍ଟଗୋଳ।  ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏହା ଦେଖି ବାଚସ୍ପତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କୁ ନିଜ ଆସନରୁ  ଛିଡା ହୋଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।  ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ପାଖାପାଖି ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଶ୍ନ କାଳଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କଂଗ୍ରସେ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ନେଇ ନାରାବାଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

 

Narmada Behera

