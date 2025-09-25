Odisha Assembly:ଅପାରଗ ବିରୋଧୀ:ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ସରକାର
(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖଠୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଦୁଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:37 AM IST

(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖଠୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଦୁଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଫଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଏ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବରଂ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଧେୟକ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ପାରିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହୋଇପାରିଛି। 

ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କରିଥିଲା।  ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଏହି ୭ ଦିନ ବି ସରକାରୀ ଦଳ ଓ କଳ ପାଇଁ ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଳ ମାଳ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶୃତି ଅପେକ୍ଷା ଚିରାଚରିତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସରକାର ଆପଣାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାୟକମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ତାହା ସୁଚିନ୍ତିତ ଢଙ୍ଗରେ ମୋହନଚରଣ ମାଝି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଉଥିଲା।  ରାଜ୍ୟରେ ଅଫିସର ରାଜ ବଢ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ନେତାଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲା। ପୁଣି ସାର ଅଭାବ ନେଇ ମିଡିଆରେ ବାଜୁଥିବା ଘନ ଘନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କଳର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ବୟାନ କରୁଥିଲା। 

ଠିକ୍‍ ସେହିପରି ଏହି ଅଧିବେଶନପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା,  ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଯାତନା, ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀ ପାଇଁ ସାର ଅଭାବ, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‍, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବ ବୋଲି ସରକାର ବି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଯଥା ସମ୍ଭବ କମ୍‍ ହେବ ସେଥିଲାଗି ଅଧିବେଶନ ସମୟକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଲାଗି ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସରକାର ବି ଦୁଇଟି ବିଧେୟକ, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ପାରିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 

ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସରଗରମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା। ହେଲେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିରୋଧୀ-ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ। ଯେଉଁ ଗୃହ ସରକାର-ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ କମରକସାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ବିରୋଧୀ କିଏ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦେଖି ବିଜେଡି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ବିଜେଡି ବି କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତିକୁ ଆପଣାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଗୃହର ମଧ୍‍ୟ ଭାଗରେ ରହିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। କେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବଳେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଉ ନଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା।
ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଯାଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୃହକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମୁଲତବୀ କରିବା ବଦଳରେ ଏକାଥରକେ ୫ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଲତବୀ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆଉ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାକଥାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ। 

ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିର ଏହି ଆଚରଣକୁ  ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ଦଳ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡିର ରଣନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ହୁଏତ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ  ଏକ ନିଶ୍ଚିତ କାଟ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ ବିଜେଡି ଉଠାଉଥିବା ଚାଷୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜରେ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୋଚନ, ଅଫିସର ରାଜ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିପାରିଥାଆନ୍ତା। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଘୋମାଘୋଟ ହୋଇପାରିଥାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ ତ କରି ନଥିଲା; ଏହାସହ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା।  ବାଚସ୍ପତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। 

ଠିକ୍‍ ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀକୂଳ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଏଥିଲାଗି ବିଧାନସଭାରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ତାହାକୁ ଆଳୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରସର ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଭାବି, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗୃହରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଦାବି କରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ବନ୍ଦ କରି ଆଲନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି କହିଲେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଏହି ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବେଶ୍‍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା। 

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଏହି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ନେତା ଓ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର  ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ଏଣୁ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚୁପ୍‍ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି-ନବୀନ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

