Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା: ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ
Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା: ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ

(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ଏ ସରକାରରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଗତ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ନାରାବାଜୀ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରି ରଖୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କ’ଣ ହେବ? ଏବେ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ କିଏ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:55 PM IST

Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା: ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ

Odisha Assembly(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ଏ ସରକାରରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଗତ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ନାରାବାଜୀ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରି ରଖୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କ’ଣ ହେବ? ଏବେ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ କିଏ। କାରଣ ନେତା ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଘୋଷିତ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଛାମୁ। ଘରେ ଅନେକ କଳି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶୋ’କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଏଥର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକମ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏବିଷୟରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ  ବିଧାନସଭା ଯେ କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତା ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯେତେବଳେ ବିଧାୟକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକଣା ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରନ୍ତି ଓ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ସମୁଦାୟ ଅଧିବେଶନ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଠିକ୍‍ ସେହିଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏଥର ଅଧିବେଶନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସରକାର। ଆଉ ଏଥିରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ ବିରୋଧୀ ଦଳ।

ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ  ହିସାବରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିକ୍ଷୋଭ କରିପାରେ। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିପାରେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଡାକରାରେ ନ ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ କଂଗ୍ରେସ ଯଦିବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣେ ତାହା ଖାରଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳ କି କଂଗ୍ରେସ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରଅବିନ୍ଦୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବବିଜେଡିରେ ସଂଯୋଜନା। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର କିଏ କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହାର ନେତା ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କେବେ ଗମ୍ଭୀର ନଥିବା ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଇ କିପରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 

ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଘୋଷିତ ବିଭାଜନ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନେ କ’ଣ କରିବେ ତାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେବ। କାରଣ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିବା ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବେ ଦଳୀୟ ଗୁଡ୍‍ ବୁକରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ଉଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଟି ଏଥର ଚୁପ ରହିବ। ଏହାର ଝଲକ ଗତକାଲି ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସାର ନ ମିଳିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସେହିଭଳି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପରିଚାଳନାରେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଗତକାଲି ସମାବେଶରେ ଉପସସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ନେତା ବିଧାନସଭାରେ ଶାଣିତ ଯୁକ୍ତି ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ସେ ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପଯିବ ନାହିଁ। 

ଅପରପକ୍ଷେ  ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ଓ ପରାଜିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ  ଅଘୋଷିତ ଟିମ୍‍ ଗଠନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଟିମ୍‍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ ମେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ କରାଯିବ। ଯଦି ଏ ସୂଚନା ସତ ହୁଏ ତେବେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ବିଧାୟକମାନେ ଯେମିତି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ବସୁଥିଲେ, ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।

 

Narmada Behera

