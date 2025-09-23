Monsoon Session: ଆଜି ବି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା: ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଅବରୋଧ ଚେଷ୍ଟା, ଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି
Monsoon Session: ଆଜି ବି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା: ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଅବରୋଧ ଚେଷ୍ଟା, ଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପୁଣିଥରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ୍‍ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ ସ୍ୱଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:55 AM IST

Monsoon Session: ଆଜି ବି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା: ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଅବରୋଧ ଚେଷ୍ଟା, ଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି

Monsoon Session: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପୁଣିଥରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ୍‍ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ ସ୍ୱଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଠିଆ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ନଥିଲା।  

ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲାକ୍ଷଣି ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ  ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଇବା ପାଣି  ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ  ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି  ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ଏବିଷୟରେ  ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଉପସନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ  ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଣିପାଣିରୁ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବାବୁସିଂଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। 

ଏହି ଆଳଷାଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନେତାମାନେ ଆଜି ଗୃହର ମଧ୍‍ୟଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନାରାବାଜୀ ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପାଠର ପୁନରାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜେପି-ବିଜେଡି ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିବା ଲାଗି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

;