Monsoon Update: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୩୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପଛକୁ ବଲାଙ୍ଗିର ବେଲଗାଁରେ ୧୧୫ ଏବଂ କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ୧୧୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମାହାଙ୍ଗାରେ ୧୦୪ ମିମି, ଖଇରମାଳରେ ୯୯.୨ ମିମି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୯୮.୬ ମିମି, ନୟାଗଡ଼ରେ ୯୧.୬ ମିମି, ମାଲକାନଗିରିରେ ୮୭.୬ ମିମି, ତାଳଚେରରେ ୮୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
Chief amount of Rainfall (in mm) recorded at 0830 Hrs IST of 07.08.2026 over Odisha. pic.twitter.com/wYOQMymaxm
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 7, 2026
A Cyclonic Circulation persist over north Odisha and its adjoining region. Under its influence a low pressure area likely to form in next 24 hr.
Few Widespread moderate to heavy rains expected in most parts of Odisha. pic.twitter.com/iykJUk6kcx
— Odisha Weatherman (@OdishaWeather7) August 7, 2026
ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ୧୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟର ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha. #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/qdQmy74Nu3
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 7, 2026
ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ମାରିବ ବିଜୁଳି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।