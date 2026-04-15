Subhadra Yojana: ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବଢ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଅବଧି

Subhadra Yojana: ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ସୁଭଦ୍ରା' ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବଢିପାରେ ଆବେଦନ ଅବଧି ସମୟ। ଆଉ ୫ ଦିନ ବଢିପାରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବଧି। ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୨୧ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଠାରେ ଆଉ ୫ ଦିନ ଅବଧି ବଢାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଏପ୍ରିଲ ୧ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ୨1 ରୁ ୬୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୁନଃଆବେଦନ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ନୂତନ ଆବେଦନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ଚୂଡାନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।