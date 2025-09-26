Odisha News: 'ଶକ୍ତି' ଅଭିଯାନରେ ସଶକ୍ତ ହେବେ ୧୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ଶକ୍ତି' ଅଭିଯାନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେବେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ନବରାତ୍ରି ମିଳାପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, କମ୍ପାନୀ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ 'ଶକ୍ତି କିଟ୍' ବଣ୍ଟନ କରୁଛି।
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ଶକ୍ତି' ଅଭିଯାନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେବେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ନବରାତ୍ରି ମିଳାପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, କମ୍ପାନୀ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ 'ଶକ୍ତି କିଟ୍' ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ଯାହା ନଅଟି ଗ୍ରାମର ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଲାଭ ପହଂଚାଇବ। ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କିଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି - ଯାହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। କିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍, ସାବୁନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ; ପୁଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିଲେଟରେ ତିଆରି ମିଷ୍ଠାନ୍ନ ; ଏବଂ ଲୁହା କଡେଇ, ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ରକ୍ତହୀନତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯତ୍ନର ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ସବ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ଧରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବେଦାନ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଜଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କିଟ ବଣ୍ଟନକୁ ଏକ ମିଳିତ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ପୁତ୍ରୀଭଟା, ଖାଲଗୁଡ଼ା, ବଳଭଦ୍ରପୁର, କଦମଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁବାର୍ଡି, ବାନିଗାଁ, ସିମିଳିଭଟା, ବୁନ୍ଦେଲ ଏବଂ ଚନାଲିମାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ।
ଏହି ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସଭିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ନବରାତ୍ରି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସବ - ଶକ୍ତି, ଯତ୍ନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଉତ୍ସବ। ଏହି ବର୍ଷ, ଆମେ ଆମ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ସେଇ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଶକ୍ତି କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାରେ ନିବେଶ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂରକ କରେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ; ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।"
'ନବରାତ୍ରୀ ମିଳାପ' ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ମିଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ସଂସ୍କରଣ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ୧୬ଟି ଗ୍ରାମର ୩,୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଥାଏ। ମାସିକ ମିଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବଣ୍ଟନ, ଭୋଜିଭାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକି ଏକତାର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ପରିବାରଗୁଡିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।