Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Rath Yatra Special Train 2026: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍

Rath Yatra Special Train 2026: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍

Rath Yatra Special Train 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏ-ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ବଢିବ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଳ ସଦନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:41 AM IST
Rath Yatra Special Train 2026: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ....
Petrol Diesel price41 min ago
2
Nitin naveen54 min ago
3
Maithili Thakur2 hrs ago
4
Top 10 news2 hrs ago
5
vk pandian3 hrs ago