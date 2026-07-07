/Rath Yatra Special Train 2026: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍

Rath Yatra Special Train 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏ-ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ବଢିବ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଳ ସଦନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,୩୦ ଜୁନ୍ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି,ପୁରୀରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। କେରଳମରେ ଓଣମ ପର୍ବ ସମୟରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ସେ କହିଛନ୍ତି।ଅଶ୍ବିନ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଗମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମେତ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ମହୋତ୍ସବକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବା, ୩୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ବୈଷ୍ଣବ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରେଳ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ରେଳ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏକ ନିରାପଦ, ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୩୭,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ନୂତନ ରେଳ ଟ୍ରାକ ବିଛାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ 99.6 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସେବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସମର୍ପିତ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡାଙ୍କୁନିକୁ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯିବ, ସେ କହିଛନ୍ତି।